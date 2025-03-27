5 Kentte 5 Milyon Liralık Telefon Vurgunu!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran 4 kişi, telefonda kendilerini arayan şahıslar tarafından 5 milyon TL dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Bunun ardından harekete geçen ekipler telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit eden 10 şahsa yönelik Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ ve Şanlıurfa’da operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı olan 10 şahıs gözaltına alınarak Afyonkarahisar’a getirildi. Şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA