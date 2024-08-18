5 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu: Gözaltılar Var

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.

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5 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu: Gözaltılar Var

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta birçok adrese yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve propaganda materyali ele geçirildi.

Şüphelerin sorgu işlemi sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

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