4 Katlı Binada Yangın, Bir Kişi Yaralandı

Antalya'da 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, 3 dairede hasar oluştu.

Son Güncelleme:
4 Katlı Binada Yangın, Bir Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Florya Sokak'ta bir sitede bulunan 4 katlı dairenin birinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında el ve ayaklarında yanık oluşan R.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 3 dairede hasar oluştu.

Yangının tüp patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük
Dünyaca Ünlü Sanatçılar Mersin'de Buluştu Dünyaca Ünlü Sanatçılar Mersin'de Buluştu
Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi? Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi?
Yüzlerce Yörük Keşkek Festivalinde Buluştu Yüzlerce Yörük Keşkek Festivalinde Buluştu
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek