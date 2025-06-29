4 Katlı Binada Yangın, Bir Kişi Yaralandı
Antalya'da 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, 3 dairede hasar oluştu.
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Florya Sokak'ta bir sitede bulunan 4 katlı dairenin birinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında el ve ayaklarında yanık oluşan R.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 3 dairede hasar oluştu.
Yangının tüp patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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