33 Gündür Kayıp Şahsın Cesedi, Sulama Kanalında Bulundu

Kahramanmaraş'ın Maksutuşağı Mahallesi'nde sulama kanalında temizlik yapan Devlet Su İşleri ekipleri, 33 gündür kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Duran Manış’ın cansız bedenine ulaştı.

33 Gündür Kayıp Şahsın Cesedi, Sulama Kanalında Bulundu

Edinilen bilgiye göre, 19 Aralık 2024'te Halkçayırı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan Duran Manış'ın bedeni, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında bulundu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi.

Kimlik tespiti için çağrılan yakınları, Manış’ın cansız bedenini teşhis etti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Manış’ın bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Duran Manış’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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