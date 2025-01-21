33 Gündür Kayıp Şahsın Cesedi, Sulama Kanalında Bulundu

Edinilen bilgiye göre, 19 Aralık 2024'te Halkçayırı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan Duran Manış'ın bedeni, evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında bulundu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi.

Kimlik tespiti için çağrılan yakınları, Manış’ın cansız bedenini teşhis etti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Manış’ın bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Duran Manış’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA