30 Metrelik Dev Buz Sarkıtları Görenleri Şaşkına Çevirdi

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Yolüstü Şelalesi, dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, dere, göl ve göletler gibi şelaleler de dondu. Yolüstü Şelalesi'nde oluşan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki dev buz sarkıtları, görenleri hayran bıraktı.

Şelalenin donduğunu fark eden vatandaşlar, bölgeye gelerek bu eşsiz manzarayı fotoğrafladı. Heybet Şahin, soğuk havanın etkisini her yerde hissettiklerini belirterek, yoldan geçerken buz sarkıtlarını görünce fotoğraf çekmek için durduklarını söyledi. Abdullah Uzun ise, "Sason’da su akan her yerde benzer görüntüler oluşuyor. Buz sarkıtlarının yüksekliği yaklaşık 30 metre. Herkes gelip bu manzarayı görmeli ve anı olarak fotoğraf çekmeli" dedi.

Kaynak: İHA