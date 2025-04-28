3 Katlı Evde Baca Yangını

Bolu'da 3 katlı evin bacasında çıkan yangın, ihbarla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu binada maddi hasar meydana geldi.

3 Katlı Evde Baca Yangını

Yangın, merkeze bağlı Çaydurt bölgesindeki Yuva köyünde Mahmut Y.'ye ait 3 katlı evin bacasında meydana geldi.

Bacadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bacada soğutma işlemi gerçekleştiren ekipler, yaşanabilecek olası bir faciayı önledi. Yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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