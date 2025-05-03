3 İlde Zehir Tacirlerine Operasyon: 13 Kişi Tutuklandı
Burdur, Antalya ve Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik Burdur merkezli Antalya ve Denizli illerini kapsayan operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve 14 dijital materyal ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
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