3 İlde Zehir Tacirlerine Operasyon: 13 Kişi Tutuklandı

Burdur, Antalya ve Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

3 İlde Zehir Tacirlerine Operasyon: 13 Kişi Tutuklandı

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik Burdur merkezli Antalya ve Denizli illerini kapsayan operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve 14 dijital materyal ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Batman'da Rafting Heyecanı Batman'da Rafting Heyecanı
Tekirdağ'da Fabrika Yangını Tekirdağ'da Fabrika Yangını
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler Geleceğin En Değerli Arsaları Tek Tek Açıklandı: İşte 10 Yıl İçinde Altın Gibi Değerlenecek Bölgeler
15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor! 15 Yıl Boyunca Yılda 4 Kez Hasat Ediliyor, Eken Köşeyi Dönüyor!
Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor Perşembe Geceleri Hep Aynı Saatte Mezardan Işık Çıkıyor! İsimsiz Mezarın Sırrı Yıllardır Çözülemiyor
Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var Bu Parayı Bankaya Koyan Yaşadı! Aylık 80 Bin Lira Getirisi Var
Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu Nike, Adidas, Skechers, Crocs... Ayakkabı Devleri İflasın Eşiğinde! Siparişler Durduruldu