3 ilde orman yangını: Yoğun müdahale sürüyor

Artan hava sıcaklılarıyla birlikte orman yangını haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Adana'da anız yangını, Uşak ve Gaziantep'te orman yangını çıktı.

3 ilde orman yangını: Yoğun müdahale sürüyor

Adana, Uşak ve Gaziantep'te son günlerde yaşanan anız yangınları, bölge halkını ve yetkilileri endişelendiriyor. Sarımazı, Kışla ve Belkıs mahallelerindeki tarla ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale etmek için yoğun çaba harcanıyor.

ADANA

Adana'da Sarımazı Mahallesi'nde başlayan ve dağlık araziye sıçrayan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Rüzgarın da etkisiyle yangının büyümesi güçlük yaratıyor.

UŞAK

Uşak'ın Kışla köyü civarında başlayan ve Gümüşkol köyüne ulaşan yangın ise 3 eve zarar verdi. Köydeki bazı evler de tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GAZİANTEP

Gaziantep'in Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki Geçici Barınma Merkezi'ne sıçradı. Büyükşehir ve Nizip Belediyesi ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, anız yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA

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