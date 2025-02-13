29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Balıkesir’de hakkında 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

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29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A.’nın Avcılar Mahallesi’ne zeytin satmaya geleceğini tespit etti.

Yapılan takip sonucunda düzenlenen operasyonla şahıs kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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