2800 Rakımlı Mergabütan'a Akın Ettiler

Kayak sezonunun uzun sürmesi ve kristal kar yapısıyla öne çıkan 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kent merkezine 12 kilometrelik ulaşım imkanıyla kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksever, aileleriyle birinci etaptaki pistlerde hizmet veren kayak merkezine geldi.

Kent merkezinin yanı sıra farklı illerden gelen kayak tutkunları, kayak ile snowboard yaparak, çocuklarıyla gelen aileler de kızaklarla eğlenceli vakit geçirdi. Bazı aileler de merkezin farklı noktalarında piknik yaptı.

İsa Kaya da tesiste birçok olanağın bulunduğunu dile getirerek, "Kar bu sene az yağdı. O bizi biraz üzüyor. Tesisimiz güzel. Biz de arkadaşlarla geldik. Ben snowboardla kayıyorum. Dağlarımız çok güzel. Dağlardaki parkurlarda ve pistlerde kayıyoruz. Kristal kar var. Bugün ortam çok güzel. Herkes güzel zaman geçiriyor" diye konuştu.

Kaynak: AA