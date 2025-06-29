265 Metrelik Dev Gemi Marmaris'te
Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery 2" ile Marmaris'e 1840 turist geldi. Kruvaziyer gece saatlerinde Girit Adası’na hareket edecek.
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Santorini Adası’ndan gelen 265 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğunluğu İngiliz 1840 yolcu ve 740 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Kaynak: AA
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