22 Yıllık Cezası Bulunan Firari, Hatay'da Yakalandı

22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

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22 Yıllık Cezası Bulunan Firari, Hatay'da Yakalandı

Hatay’da 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 97 bin TL adli para cezasıyla aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında; bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama, göçmen kaçakçılığı yapmak ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 22 Yıl 6 ay Kesinleşmiş hapis cezası ve 97.320 TL Adli Para Cezası ile aranan T.A. Antakya Kisecik mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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