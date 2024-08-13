21 Yaşındaki Genç Domuz Saldırısına Uğradı, Ölümden Döndü! Bacağından 15 Santimetrelik Diş Çıkarıldı

Diyarbakır'da 21 yaşındaki bir genç domuz saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan gencin bacağından 15 santimetre uzunluğunda diş çıkarıldı.

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21 Yaşındaki Genç Domuz Saldırısına Uğradı, Ölümden Döndü! Bacağından 15 Santimetrelik Diş Çıkarıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde ikamet eden Umut Arslan (21), sabah saatlerinde mısır tarlasını sulamak için tarlaya gitti. Arslan, sulama yaptığı sırada mısırlar arasına gizlenmiş dev domuzun saldırısına uğradı.

AŞIRI KAN KAYBINDAN BAYILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden derin yaralar alan Arslan'ın ayağı parçalandı. Domuz saldırısından güçlükle kurtulan Arslan, telefonla ulaştığı yakınlarından yardım istedi. Tarlaya gelen yakınları Arslan'ı aşırı kan kaybından dolayı baygın halde kanlar içerisinde buldu.

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen Arslan ameliyata alındı. Ameliyat sırasında Arslan'ın bacağından domuzun saplanan yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki dişi çıkarıldı. Arslan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Köylüler ise köy civarında domuz avına çıktı.

Kaynak: İHA

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