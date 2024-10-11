21 Kişinin Yaralandığı Otobüs Kazasından Acı Haber

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otobüste yaralanan 21 kişiden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

21 Kişinin Yaralandığı Otobüs Kazasından Acı Haber

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. (61) idaresindeki 35 BIB 565 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Gaziantep'e gittiği öğrenilen yolcu otobüsünün kaza yaptığı bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken kazada yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.Z.D., yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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