20 Akülü Sandalye Dağıtıldı

Yozgat Valiliği Fuaye Salonu'nda düzenlenen törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 20 özel bireye tekerlekli sandalye dağıtıldığını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bakanlıklarımızın desteği, milletvekillerimizin gayretiyle ilimiz genelinde her türlü güzelliğe imza atmaya devam ediyoruz. Bugün de sağ olsunlar kıymetli genel başkanımızın katkıları engellilerimize tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Hepimiz birer engelli adayıyız, Rabbim hepimize sağlıklı ve uzun ömürler versin” dedi.

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Kaynak: İHA