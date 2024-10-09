2 Kişiyi Öldüren Şahıs 22 Yıl Sonra Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 22 yıl önce 2 kişiyi öldüren firari, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

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2 Kişiyi Öldüren Şahıs 22 Yıl Sonra Yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 22 yıl önce Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Burunsuzlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle M.P. (23) ile M.P'yi (38) öldürüp olay yerinden firar eden katil zanlısı O.Y'nin (56) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, zanlıyı Antalya'nın Akseki ilçesi kırsal alanda yakaladı. Kilis'e getirilen şahıs katil zanlısı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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