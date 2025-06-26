2 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 6 Gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir merkezinde yasa dışı bahis oynatıldığına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçti.

Eş zamanlı olarak Kırşehir ve Kayseri’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yurt dışı bağlantıları olduğu tespit edilen ve kısa süre önce bölgeye geldikleri belirlenen E.A.L., Z.Y.U., B.G. ve A.U. Kırşehir’de, K.A. ve B.N. ise Kayseri’de yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital cihaz ve materyale el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.