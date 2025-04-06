19 Yaşındaki İşçi Forkliftin Altında Kaldı

Aydın'da 19 yaşındaki bir işçi kullandığı boş forkliftin devrilmesiyle altında kaldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

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19 Yaşındaki İşçi Forkliftin Altında Kaldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, inşaat malzemesi satan bir iş yerinde çalışan Adem G.’nin kullandığı boş forklift, yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Forkliftin altında kalan işçi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Forkliftin altından çıkarılan Adem G. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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