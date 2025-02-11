15 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Sırtından Bıçaklandı

Aksaray'da 15 yaşındaki bir çocuk, ‘Yan bakma’ sırtından bıçaklandı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.

15 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Sırtından Bıçaklandı

Saat 14.00 sıralarında Aksaray’da Ereğli Kapı Mahallesi Selçuklu Park'ta bir aaldırı meydana geldi. Mustafa Ali A. (15), parkta arkadaşları ile gezerken tanımadığı bir kişi ile arasında ‘Yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada sırtından bıçaklandı.

Durumu fark eden arkadaşları, sağlık ile polis ekiplerine ihbarda bulundu. Mustafa Ali A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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