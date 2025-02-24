1,5 yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Şırnak'tan Ankara'ya Sevk Edildi

Şırnak'ta tedavi gören 1,5 yaşındaki çocuk, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'da hastaneye nakledildi.

1,5 yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Şırnak'tan Ankara'ya Sevk Edildi

Şırnak Devlet Hastanesi'nde sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan minik hastanın, doktorlar tarafından yapılan değerlendirmelerde durumunun daha ileri düzeyde tetkik ve tedavi gerektirdiği belirlendi. Bu doğrultuda, çocuğun sağlığına kavuşabilmesi için hızlı bir şekilde ambulans uçak talep edildi.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla gerçekleştirilen transfer sayesinde küçük hasta, uzman doktorların kontrolünde güvenli bir şekilde Ankara'ya ulaştırıldı. Minik hastanın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, ailesi ve yakınları umutla iyi haberler bekliyor.

Kaynak: İHA

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