14 Yaşındaki Çocuk Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yaptı!

Kütahya'da alkollü araç kullanan 14 yaşındaki çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı. Kaza sonrası yakalanan çocuğun 228 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, polis ekipleri çocuğun kolunda çok sayıda jilet yarası görmesi üzerine tedavi altına alındı daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

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14 Yaşındaki Çocuk Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yaptı!

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Evliya Çelebi Mahallesi Nurettin Veli Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan 43 AEJ 945 plakalı şüpheli bir otomobili takibe aldı. Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil, bir sitenin duvarına çarparak durdu.

14 Yaşındaki Çocuk Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yaptı! - Resim : 1

Otomobili kullanan 14 yaşındaki S.S.A'nın yapılan kontrolünde, 228 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis ekibi, çocuğun kolunda çok sayıda jilet yarası görmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

14 Yaşındaki Çocuk Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yaptı! - Resim : 2

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Kaynak: AA

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