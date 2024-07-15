14 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü! Serinlemek İçin Girdiği HES Barajında Boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için HES barajına giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

14 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü! Serinlemek İçin Girdiği HES Barajında Boğuldu

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyünde 14 yaşındaki Mert Bozkurt isimli çocuk, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için hidroelektrik santrali (HES) barajına girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra su içerisinde kaybolan çocuk, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hızlı bir şekilde önce Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Bozkurt, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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