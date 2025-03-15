13 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

13 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada, "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma, Ruhsatsız Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın Çınarcık ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

30 Mayıs 2019 tarihinden buyana aranan M.A. Çınarcık'ta saklandığı adreste yakalanarak Kandıra Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Gözaltı Yalova
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