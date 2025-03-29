13 Yaşında Çocuğun Sürdüğü Motosiklet 9 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Muhammed G.(13) yönetimindeki 16 BKR 418 motosiklet, yola çıkan 9 yaşındaki Ömer Ö.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA