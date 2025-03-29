13 Yaşında Çocuğun Sürdüğü Motosiklet 9 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Bursa İnegöl'de 13 yaşında bir çocuğun kullandığı motosiklet 9 yaşındaki çocuğa çarptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

13 Yaşında Çocuğun Sürdüğü Motosiklet 9 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Muhammed G.(13) yönetimindeki 16 BKR 418 motosiklet, yola çıkan 9 yaşındaki Ömer Ö.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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