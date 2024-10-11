13 Gün Önceki Kazada Ağır Yaralanan Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kazada ağır yaralanan kadın, tedavisinin devam ettiği hastanede 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

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13 Gün Önceki Kazada Ağır Yaralanan Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti

Kaza, 29 Eylül 2024 tarihinde Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mesire alanı bölgesinde meydana gelmişti.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LD 236 plakalı otomobil ile 27 AEA 48 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada otomobillerdeki Nurcan E., Süleyman I., Hakan Y., Alaaddin Ü., Hüseyin E., Nurullah N., Muhammet D., Veysel Y., Süleyman T., Abdurrahman E. ve Nahide Elmas yaralanmıştı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Nahide Elmas, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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