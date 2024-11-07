100 Kişilik Ekip Kaybolan Yaşlı Kadın İçin Seferber Oldu! Evinden 10 Kilometre Uzakta...
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 100 kişilik ekip, kaybolan yaşlı bir kadın için harekete geçti. Yaşlı kadın, yapılan aramalarda boş bir arazide sağ olarak bulundu.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan E.Y.'den haber alamayan yakınlarısaat 18.00 sıralarında ekiplere kayıp ihbarında bulundu.
İhbarın ardından jandarma, polis, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, Anda Arama Kurtarma Derneği, Yesevi Hareketi ve diğer STK' lardan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, E.Y.'yi arama çalışması başlattı.
EVİNDEN 10 KİLOMETRE BULUNDU
Ekiplerce yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından E.Y., evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan boş arazide sağ olarak bulundu. E.Y., kontrol için sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: