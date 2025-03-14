10 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı

Manisa'da internet üzerinden yasadışı bahis oynanmasına aracılık ettiği belirlenen 21 kişiye ait 10 ildeki 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

10 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı

Manisa'da Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda internet üzerinden yasadışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri ve banka hesaplarında 410 milyon TL hesap hareketi saptanan 21 kişinin yakalanması ve suça ilişkin delillerin ele geçirilmesi için 12 Mart tarihinde, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ve Kütahya olmak üzere toplam 10 ilde 21 şüpheliye ait 21 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 17 adet cep telefonu, 17 adet SIM kart, 2 adet bilgisayar, 4 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet harici hard disk, 10 adet USB bellek, 2 adet banka ödeme kartı, 965 gram altın, 63 adet irsaliye defteri ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla 9 şüphelinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları açıklandı. 5 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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