10 Dakika İçinde Hayat Felç Oldu!

Bayburt'ta bir anda bastıran sağanak, vatandaşları zor durumda bıraktı. Dışarıda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bir anda yükselen suların arasında neye uğradıklarını şaşırdılar. Korkudan ağlayan çocuklarını kucağına alarak karşı kaldırıma geçen anne-babalar görülürken, altyapı bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak göle dönen yollardaki su akışını sağlamaya çalıştılar.

10 dakika içerisinde hayatı felç eden yağış sonrası, hayat bir anlık durma noktasına geldi. Öte yandan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dükkanları su bastı, işletme sahipleri dükkanlarda biriken suları kendi imkanlarınca temizlediler.

Kaynak: İHA