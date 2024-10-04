10 Bin Fidanlı Hatıra Ormanı Kurulacak

Denizli Ticaret Odası (DTO), üyelerinin katkılarıyla alınacak 10 bin fidan, Ankara asfaltı üzerinde belirlenen alanda oluşturulacak hatıra ormanına dikilecek. Bu konuda meclis toplantılarında meclis üyelerine hitap eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütecekleri projelerini sürekli bir hale getirip her geçen gün daha da genişletmeye çalışacaklarını açıkladı.



DTO Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın idaresinde gerçekleştirildi. Gündemin okunup görüşülmesinin sonrasında, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ticaret ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Yeni bir proje geliştirdiklerini duyuran DTO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, “Meclis Kâtip Üyemiz Volkan Gürsoy ve 13’üncü Meslek Komitemizin üyeleri, hatıra ormanı ile ilgili bir çalışma yürüttüler. Sosyal sorumluluğumuz gereği, bu konuda hazırladığımız bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüz, Ankara Asfaltı 5’inci kilometre civarında bulunan uygun bir alanı bu iş için odamıza tahsis edebileceklerini bildirdiler. Sizlerin de onay vermesiyle, 10 bin adet çam fidanı alıp burada Denizli Ticaret Odası Hatıra Ormanı kurmayı planlıyoruz” dedi.



Meclis üyeleri, hatıra ormanın kurulmasının yerinde olacağını ve fidan alımında katkı sağlayacaklarını dile getirerek fidan dikimi sonrasında oluşacak ormanlık alanda düzenli bakım çalışmalarının yürütülmesi gerektiği yönünde de görüş bildirdiler.



“TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”



Meclis üyelerini, hatıra ormanı oluşturmak için gereken fidan dikimiyle ilgili ayrıntılı bilgilendiren DTO Meclisi’nin Kâtip Üyesi Volkan Gürsoy, “Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bizlere önerdikleri alanda 10 binin üzerinde de fidan dikilebileceğini ifade etti. Kasımda dikimi gerçekleştireceğiz. Fidan dikimlerinde, yaklaşık yüzde 20 fire olabiliyormuş. Amacımız sadece Denizli Ticaret Odası Hatıra Ormanı tabelasını asmak değildir; toplumsal farkındalık oluşturup bize bırakılan emaneti, gelecek nesillere de aktarmaktır. O nedenle, fidan dikimimizi geleneksel hale getirip fire veren kısımlarını da sürekli yenilemek istiyoruz” diye konuştu.



FAS’A İHRACATTA REKOR KIRILDI



Başkan Uğur Erdoğan, dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmesi sonrasında ise Denizli ticareti ile ekonomisindeki son bir ayda ortaya çıkan güncel verileri paylaştı. Denizli’nin eylül ayında 400 milyon 612 bin dolarlık ihracat tutarına ulaştığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,27’lik, bir önceki aya göre ise yaklaşık yüzde 3,17’lik bir artış olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan, “Yılın ilk 9 ayındaki ihracatımız ise 3 milyar 269 bin 87 dolar. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7’lik bir artış yakaladık. Son 12 aylık ihracatımız da 4 milyar 273 milyon 524 dolara ulaştık ve böylece yüzde 0,31’lik bir artışla bir önceki 12 aylık dönemdeki tutarı da geride bıraktık. İhracatımızda ilk 5 ülke sırasıyla İngiltere, ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda oldu. Tutar bazında sektörel olarak baktığımızda ise hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızda ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla elektrik ve elektronik, demir ve demir dışı metaller, çelik ile tekstil ve ham maddeleri izledi. Sonrasında da madencilik ürünleri geliyor. Geçen yılın aynı ayıyla kıyasladığımızda, eylülde ilk 10’da yer alıcılarımızdan Fas’a olan ihracatımız yüzde 453,93 artarak dikkat çekti. Romanya’ya olan ihracatımız yüzde 38,69, Hollanda’ya olan ihracatımız yüzde 32,32, İspanya’ya ihracatımız yüzde 28,93, İngiltere’ye olan ihracatımız da yüzde 25,76 arttı. Bu 9 aylık dönemde, Denizli’den 178 ülkeye ihracat yaptık” dedi.



DENİZLİ, KONUT SATIŞI ARTIŞI HIZINDA TÜRKİYE’Yİ GEÇTI



Denizli’nin ağustos ayındaki konut satışı performansına da dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Ağustostaki konut satışımız, adet olarak bir önceki aya göre yüzde 20,28 yükseldi ve ülke genelindeki artışın da üzerine çıktı. Geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 17,86 arttı. Yılın ilk 8 ayındaki konut satışımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8,5 azaldı” diye konuştu.



DTO’NUN ÜYE SAYISI 22 BİN 209 OLDU



Üye kayıtlarıyla ilgili verileri de paylaşan Başkan Erdoğan, “Denizli Ticaret Odamıza geçen ay 152 üye kaydettik. 47 firmamız ise kaydını sildirdi. 26 firmamız da tasfiye sürecine girdi. Eylül ayının sonu itibarıyla, 22 bin 209 üyeye ulaştık. Yılbaşından bu yana ise bin 210 üye kaydettik. Faal üye sayımızı, son 1 yılda yaklaşık yüzde 5 artırdık. Son 1 yılda yaklaşık yüzde 9’luk bir artışla üyelerimiz arasındaki anonim şirketlerimiz 3 bin 25’e ulaştı. Limitet şirketlerimiz de yüzde 8’lik bir artışla 12 bin 123 oldu. Hakiki şahıs şirketlerimiz ise 6 bin 610. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin verilerine göre, yılın ilk yarısında kurulan 179 gerçek kişi statüsündeki işletmemizle, iller arasında 14’üncü sırada yer aldık” dedi.

Kaynak: İHA