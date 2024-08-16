1 Yıldır Aranıyordu... 17 Yaşındaki Kızdan İyi Haber Geldi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık bir yıldır kayıp olan 17 yaşındaki kız, jandarma tarafından bulundu. Kızın ailesinin bir yıl önce televizyon programına çıkıp kızlarının kayıp olduğunu bildirdikleri öğrenildi.

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1 Yıldır Aranıyordu... 17 Yaşındaki Kızdan İyi Haber Geldi

Manisa'da Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen asayiş uygulamasında sorgulanan D.K isimli şahsın hakkında kayıp ihbarı olduğu tespit edildi.

İfadesi alınan D.K. işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Öte yandan genç kızın ailesinin bir yıl önce bir televizyon programına çıktığı ve kızlarının kayıp olduğunu bildirdikleri, kızlarının o günden beri kayıp olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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