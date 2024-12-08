1 Aylık Bebeği Beze Sarıp Çöpün Yanına Bıraktılar!

Mersin'in Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapan bir kişi, çöp konteynerinin yanında beze sarılı bir bebek buldu. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen bebek tedaviye aldı.

Sağlık durumu iyi olan erkek bebeğin taburcu edildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.

Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA