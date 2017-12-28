  • BIST 112.150
  • Altın 158,140
  • Dolar 3,8190
  • Euro 4,5444
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -4 °C
28.12.2017 03:55

Yurtta kalan liseli öğrenciler yemekten zehirlendi

»
Yurtta kalan liseli öğrenciler yemekten zehirlendi
Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin yurdunda kalan 16 öğrenci yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin yurdunda kalan 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

16 ERKEK ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde bulunan lisenin yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında mide bulantısı şikayetinin olması üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yurda gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 16 erkek öğrenciyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

bolu-da-gida-zehirlenmesi-suphesi-2-10394378_o.jpg

DİĞER ÖĞRENCİLERİN ŞİKAYETİ YOK

Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yurtta kalan diğer öğrencilerde herhangi bir şikayetin olmadığını ve konuyla ilgili çalışma başlatıldığını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğlalı vatandaştan AKP'ye dava!28 Aralık 2017 Perşembe 00:06
  • Liseli genç kız, parkta intihar etti27 Aralık 2017 Çarşamba 21:13
  • 13 yaşındaki polis kızı evde vurulmuş olarak bulundu27 Aralık 2017 Çarşamba 20:29
  • Mağarada gizlenen PKK'lılarla çatışma çıktı27 Aralık 2017 Çarşamba 19:46
  • Deniz geri çekildi: "Deprem mi olacak?"27 Aralık 2017 Çarşamba 17:29
  • İki üniversite bitirdi: İş bulamayınca çaycı oldu27 Aralık 2017 Çarşamba 15:52
  • "AKP de diğer sağ partiler gibi tarihteki yerini alacaktır"27 Aralık 2017 Çarşamba 12:54
  • Yeni yıl hediyeleri kadınlardan27 Aralık 2017 Çarşamba 12:49
  • Üçüzlere 'hoşgeldin'27 Aralık 2017 Çarşamba 12:29
  • Hüseyin Yurttaş, çocuklarla buluştu27 Aralık 2017 Çarşamba 12:27
    • FOTO GALERİ
    • 17 yıldır tuvalete gidemiyor!
    • 2017'nin en çok kazanan ünlüleri
    • Estetikten önce ve estetikten sonra ünlüler!
    VİDEO GALERİ
    • Gözaltındaki çocuklara polis dayağı!
    • Bodrum'da Atatürk için koştular
    • Abla kardeşin yürüme sevinci
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti