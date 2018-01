“Yüreğirli hastanesini istiyor”

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Yüreğir Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu köylerinde vatandaş ile birlikte oldu köylülerin sorunlarını dinledi.

Yüreğir sakinlerinin en büyük sorununun hastane eksiği olduğunu belirten Türkmen;

“yıktırılan Yüreğir Devlet Hastanesi, dönemin Sağlık Bakanı’nın yeniden yaptırılacağına dair verdiği söze rağmen halen bekletilmektedir. Vatandaş bu konuda üzgün ve mağdurdur” dedi.

CHP Adana Milletvekili Av. Elif Doğan Türkmen, Meclis’in çalışmalarına verdiği aradan hemen sonra Adana’nın Yüreğir ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu. Doğankent, Solaklı ve Yunusoğlu köylerine yaptığı ziyaretlerde hemşerilerinin sorunlarını dinledi, çözümler üretmeye çalıştı.

“Yüreğir yıkılan hastanesini istiyor”

Yüreğir merkez ve köylerinde vatandaşlar,TÜRKMEN’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek, “ilçenin E-5’in güneyi tabir edilen kısmında bulunan Yüreğir Devlet Hastanesi yıktırıldığından beri vatandaşın sağlık sorunlarını gidermek için büyük sıkıntı yaşadıklarını” dile getirerek şikayette bulundular.

CHP Yüreğir İlçe Örgütü ile birlikte köy köy dolaşıp hemşerilerinin dertlerini, sorunlarını dinleyen Elif Doğan TÜRKMEN, “gittiğimiz her köyde dile getirilen sorun aynı: Yüreğir’in hastanesiz olması. Ben bu sorunu gerek Meclis’te verdiğim yazılı ve sözlü soru önergeleri ile, gerek medya organlarına verdiğim demeçlerde defalarca ifade ettim. Bölgede bulunan hastane yıktırılırken dönemin Sağlık Bakanı tarafından verilen sözün tutulması ve yeni hastane inşaatına bir an önce başlanılması elzemdir. Adana’nın milletvekili olarak üzerime düşen görev vatandaşın her türlü sorununa çözüm üretmek, Adana halkına umut olmaktır. Bu sebeple her platformda bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğim, Yüreğir’i hastanesine kavuşturacağım” dedi.