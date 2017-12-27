Yurdakul:İBB'deki taşeron işçilerin durumu ne olacak?

Bağcılar Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Ümit Yurdakul hazırladığı yazılı soru önergesini meclis toplantısında sözlü okudu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan Taşeron işçilerin durumunu meclis gündemine taşıdı.

Hıdır Ulağ/ Yurdakul, “Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili hükümetin yaptığı açıklama sonrası bir belirsizlik hasıl olmuştur. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan taşeron işçi kardeşlerimizin durumu ne olacaktır? Sorusu belirsizliğini korumaktadır” dedi. CHP’li Ümit Yurdakul önergesinde Başkan Mevlüt Uysal’ın cevaplaması isteği ile şu soruları sordu: Belediyelerin iktisadi teşekküllerinde kadroya alınacağı söylenen taşeron işçiler için ne gibi hazırlık yapılacaktır? Bu işletmelerde taşeron işçiye nasıl yer açılacaktır? Bu hazırlıklar için işçi temsilcilerinden görüş alınacak mıdır? Yeni düzenlemede, Büyükşehir Belediyesi taşerona yaptırdığı işleri mevcut kurum içinde (İSKİ, İGDAŞ vb.) bölerek mi yoksa yeni BİT kurarak mı istihdam edecektir? Büyükşehir Belediye şirketinin işçisi ile taşeron firmaların işçisi arasındaki fark ne olacaktır? Kurumda aynı işi yapan kadrolu işçiyle düzenlemeden yararlanan taşeron işçisine beklenen performans bakımından eşitlik getirilecek midir? Taşeron işçilerinin kadro için sınav ve güvenlik soruşturmasını kim yapacaktır? Daha önce yakınlarını bu şirketlere yerleştirenlere öncelik verileceği bilgisi doğru mudur? Belediye şirketleri, özel hukuka tabidir, dolayısı ile yeni düzenlemede kadroya alınacaklar, 4/d değil de yeni bir statüde mi yer alacaktır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılı Aralık ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Dt. Ümüt Yurdakul, Ahmet Temurlenk, Ayşegül Okumuş Görgü, İsmail Koç, Hasan Tapan, Berke Merter ve Avedis Kevork Hilkat'ın imzaları ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.

İBB MECLİS BAŞKANLIĞINA

Son 15 yılda, Türkiye’de taşeron işçi sayısı yüzde 500 arttı. CHP’nin daha önce TBMM’ye önerdiği ve AKP tarafından reddedilen teklifinden sonra, yaptığı “Taşeron İşçi Çalıştayı” hükümetinde gözünden kaçmamış ve ücretli kölelik haline gelen taşeron işçi olgusu, hükümetin de gündemine girmiştir. Ancak taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili hükümetin yaptığı açıklama sonrası bir belirsizlik hasıl olmuştur. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan taşeron işçi kardeşlerimizin durumu ne olacaktır? Sorusu belirsizliğini korumaktadır.

Bu bağlamda aşağıdaki sorularımızın, başkanlık makamına havalesini saygılarımızla arz ederiz.

1-Belediyelerin iktisadi teşekküllerinde kadroya alınacağı söylenen taşeron işçiler için ne gibi hazırlık yapılacaktır? Bu işletmelerde taşeron işçiye nasıl yer açılacaktır? Bu hazırlıklar için işçi temsilcilerinden görüş alınacakmıdır?

2-Son 4 yılda İBB’nin iş verdiği kaç taşeron firma vardır? Büyükşehir Belediyemizde çalışan taşeron işçi sayısı ne kadardır ve hangi iş kollarında çalışmaktadır? Taşeron işçiler belediyenin asıl işlerin de mi yoksa yardımcı işlerinde mi çalışmaktadır?

3-Aynı statüde olup, aynı işi yapan kadrolu ve taşeron işçiler arasında ne kadar maaş farkı vardır? Sosyal haklar konusunda ne gibi farklar vardır? Yeni düzenlemede bu farklar giderilecek midir?

4-Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyemizde, taşeron işçilerin, iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi var mıdır? Taşeron firmaların, işçilerle yaptıkları sözleşmeye uyup uymadıklarını kim denetlemektedir?

5-Büyükşehir Belediyemizde çalışan sözleşmeli personel var mıdır varsa sayısı kaçtır? Yeni düzenleme onları da kapsayacak mıdır?

6-Büyükşehir Belediyemizde çalışan “mevsimlik işçi” var mıdır? Varsa sayısı kaçtır ve hangi işlerde çalıştırılmaktadır? Yeni düzenlemede mevsimlik işçilerin durumları ne olacaktır?

7-Yeni düzenlemede, Büyükşehir Belediyesi taşerona yaptırdığı işleri mevcut kurum içinde (İski, İgdaş vb.) bölerek mi yoksa yeni BİT kurarak mı istihdam edecektir?

8-Büyükşehir Belediye şirketinin işçisi ile taşeron firmaların işçisi arasındaki fark ne olacaktır? Kurumda aynı işi yapan kadrolu işçiyle düzenlemeden yararlanan taşeron işçisine beklenen performans bakımından eşitlik getirilecek midir?

9-Taşeron işçilerinin kadro için sınav ve güvenlik soruşturmasını kim yapacaktır? Daha önce yakınlarını bu şirketlere yerleştirenlere öncelik verileceği bilgisi doğru mudur?

10-Belediye şirketleri, özel hukuka tabidir, dolayısı ile yeni düzenlemede kadroya alınacaklar, 4/d değil de yeni bir statüde mi yer alacaktır?