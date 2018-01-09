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10.01.2018 00:00

Yunanistan, ‘Şeriat Mahkemeleri' için harekete geçti

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Yunanistan, ‘Şeriat Mahkemeleri' için harekete geçti
Yunanistan, Batı Trakya’da İslam hukukunun etkisini sınırlamak için harekete geçti.

Yunanistan Meclisi'ndeki en büyük siyasi partiler tarafından desteklenen karar tasarısı gün içinde oylanacak. Yeni yasa, Müslüman topluluğu ilgilendiren davalarda önceliğin Yunan mahkemelerine verilmesini sağlayacak.

Tasarı, Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Gümülcine kentinde yaşayan Müslüman bir kadının miras tartışması yüzünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayette bulunmasının ardından hazırlandı.

Yunanistan'da azınlık haklarını içeren kanun, Osmanlı'nın yıkılışı döneminde uluslararası anlaşmalara dayanarak hazırlandı.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Yunanistan'daki Müslüman azınlık büyük ölçüde Türkçe konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay azınlıkların yaşadığı Batı Trakya bölgesini ziyaret etmişti.

Günümüzde Yunanistan'da İslam Mahkemeleri'nin duruşmaları devlet tarafından atanan bir müftü aracılığıyla yönetiliyor.

Eğitim ve Din İşleri Bakanı Constantine Gavroglou, muhalefetin tasarıya destek vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gavroglou, "bunun sadece teknik bir düzenleme olmadığına; demokrasi ve insan hakları konuları ele alınırken oluşan geniş desteğin Meclis açısından bunu çok önemli bir gün haline getirdiğine” dikkat çekti.

Gavroglou, mevcut düzenlemenin, azınlığa karşı düşmanca olduğunu ve ikinci sınıf vatandaşlar yaratmaya yaradığını kaydetti.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, İslam mahkemelerinin hangi yetkileri taşımaya devam edeceğinin muallak olması ve yerel olarak seçilen müftülerin etki kapasitesinin çok yüksek olması nedeniyle tasarıya karşı çıktı.

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