  • BIST 115.333
  • Altın 158,819
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
02.01.2018 03:00

Yunanistan hükümeti sözcüsü: Askerler iade edilmeyecek

»
Yunanistan hükümeti sözcüsü: Askerler iade edilmeyecek
Ankara ile Atina arasında 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askere ilişkin kriz sürerken Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, subaylar için “iltica başvurularının sonucu ne olursa olsun iade edilmeyecek” dedi.

Diimitris Tzanakopoulos, dün gece sosyal medya üzerinden attığı mesajda, Türk askerlerince yapılan iltica başvurularının kendilerine mülteci statüsünün sağlanmasına ilişkin olduğunu belirterek, “bu, iade iade edilmemeleri meselesinden tamamen farklı bir şey” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı aktaran Kathimerini gazetesi ise Türkiye’nin cumartesi günü Yunan İltica Komisyonu’nun askerlerden birine iltica tanıma kararına verdiği sert tepkiyi anımsattıktan sonra Tzanakopoulos’un söz konusu zanlının mülteci korumasına hakkı olup olmadığı kararına “Yunan yargıya ait olduğu sözlerine dikkat çekti.

Sözcü, “Yunan Hükümetinin siyasi tutumu net” dedikten sonra “Türkiye’deki darbeye karışmaktan şüphelenen kişiler hoş karşılanmaz” sözlerine ekledi. (ANKA)

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O ülke sosyal medyada nefret söylemine büyük cezalar getiriyor!01 Ocak 2018 Pazartesi 22:51
  • ‘Facebook ABD yönetimine çalışıyor’01 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
  • Yunanistan hükümeti sözcüsü: Askerler iade edilmeyecek01 Ocak 2018 Pazartesi 21:58
  • The Guardian: İran'da rejim değişikliği çok tehlikeli01 Ocak 2018 Pazartesi 20:51
  • Independent: Türk halkını korkutan reklam01 Ocak 2018 Pazartesi 20:32
  • ‘İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük insani krizi yaşanabilir'01 Ocak 2018 Pazartesi 20:16
  • İsrail'in kararına Filistin'den sert tepki01 Ocak 2018 Pazartesi 19:49
  • O eyalette belediye meclisinin tamamı LGBTİ01 Ocak 2018 Pazartesi 19:38
  • Sosyal medya nefret söylemi kanunu yürürlüğe girdi01 Ocak 2018 Pazartesi 19:26
  • "Bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor"01 Ocak 2018 Pazartesi 19:11
    • FOTO GALERİ
    • Evlendikten 18 saat sonra öldü
    • İngiltere'nin yılbaşı particileri olay yarattı
    • Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
    VİDEO GALERİ
    • Erdoğan: Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte
    • Tutuklu gazeteciler 2018'de özgürlük bekliyor
    • Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e: O alışkanlığından kurtulamamış
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti