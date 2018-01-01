Yunanistan hükümeti sözcüsü: Askerler iade edilmeyecek

Diimitris Tzanakopoulos, dün gece sosyal medya üzerinden attığı mesajda, Türk askerlerince yapılan iltica başvurularının kendilerine mülteci statüsünün sağlanmasına ilişkin olduğunu belirterek, “bu, iade iade edilmemeleri meselesinden tamamen farklı bir şey” ifadelerini kullandı.
Paylaşımı aktaran Kathimerini gazetesi ise Türkiye’nin cumartesi günü Yunan İltica Komisyonu’nun askerlerden birine iltica tanıma kararına verdiği sert tepkiyi anımsattıktan sonra Tzanakopoulos’un söz konusu zanlının mülteci korumasına hakkı olup olmadığı kararına “Yunan yargıya ait olduğu sözlerine dikkat çekti.
Sözcü, “Yunan Hükümetinin siyasi tutumu net” dedikten sonra “Türkiye’deki darbeye karışmaktan şüphelenen kişiler hoş karşılanmaz” sözlerine ekledi. (ANKA)
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