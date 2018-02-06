Yunan Meclisi politikacıların da adının geçtiği yolsuzluk için toplandı

Yunanistan Meclisi, önde gelen politikacıların da isimlerinin geçtiği Novartis yolsuzluk skandalına ilişkin dava dosyasını görüşmek üzere toplandı.

Bazıları dokunulmazlığa sahip eski iki başbakan ile eski sekiz bakanın isimlerinin de yer aldığı belirtilen dava dosyası meclise sunuldu. Meclisin, Genel Kurul'da, soruşturmanın devam edebilmesi için politikacıların dokunulmazlıklarının kaldırılmasını tartışması bekleniyor.

Konuya ilişkin Başbakan Aleksis Çipras'la görüşmesinin ardından açıklama yapan Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 2006-2015 yıllarını kapsayan dava dosyasının meclise getirileceğini açıklamıştı.

'FİYATLARI ŞİŞİRME SUÇLAMASI'

Kontonis, sağlık gibi önemli bir meseleyi ilgilendiren yolsuzluğun büyük ahlaki sonuçlar doğuracağını belirterek, belli başlı ilaç şirketlerinin ekonomik krizdeki ülkede fiyatları şişirmek için yasa dışı yollara başvurduğunu ifade etmişti.

Yunan medyasının iddialarına göre, 50 milyon euroluk rüşvet iddialarını içeren "Novartis skandalı"nda, eski Başbakan Antonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras ve eski Sağlık Bakanı ve Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos da dahil eski iki başbakan ile eski sekiz bakanın isimleri geçiyor.

Söz konusu üç isim yaptıkları açıklamalarda, iddiaları "iftira" şeklinde niteleyerek reddetti.

Hakkında benzer iddialarla birçok ülkede soruşturma yürütülen Novartis firması tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'daki faaliyetlerine yönelik basında yer alan iddiaların takip edildiği, henüz şirket hakkında bir suç duyurusunun bulunmadığı kaydedildi.