Yunan bakandan ‘Kardak’ yorumu: Biz Suriye değiliz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kardak’ta Türkiye’yle yaşanan ‘kriz’ için “Türkiye bu hareketleriyle kırmızı çizgileri aşmıştır. Türkiye iyi bilmelidir ki, Yunanistan ne Suriye’dir ne de Irak’tır” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kardak’ta Türkiye’yle yaşanan ‘kriz’ için “Türkiye bu hareketleriyle kırmızı çizgileri aşmıştır. Türkiye iyi bilmelidir ki, Yunanistan ne Suriye’dir ne de Irak’tır” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras’la ‘Kardak krizi’yle ilgili yaptığı telefon görüşmesinde, iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalınmıştı.

‘Yunanistan ne Suriye’dir ne de Irak’tır’

BBC’den Stelyo Berberakis’in haberine göre, Yunan televizyonu Alpha’ya konuşan Kocyas, çarpışmada zarar gören ‘Gavdos’ sahil güvenlik botu için Türkiye’ye tazminat davası açılıp açılmayacağına bakanlığının hukuk dairesinin başlattığı inceleme sonunda açıklığa kavuşacağını söyledi.

Böyle bir sonuca varılırsa kendisinin çok mutlu olacağını belirten Yunan bakan, “Türkiye iyi bilmelidir ki, Yunanistan ne Suriye’dir ne de Irak’tır” dedi.

“Kardak kayalıklarının uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar uyarınca Yunanistan’a ait olduğu açıktır” diyen Kocyas, Kardak kayalıklarının Türkiye’ye ait olduğunu söyleyen Türk Dışişleri açıklaması için ‘Türk münasebetsizliği’nden kaynaklanan bu tür tartışmalara girmek istemediğini söyledi.

‘Türkiye iyisi mi bu konuyu hiç açmasın’

Buna rağmen, Yunanistan’da görünen ‘savaş naraları’nın ciddiye alınmaması gerektiğini kaydeden Yunan bakan, şöyle devam etti: “Bu gibi savaş naraları 1897 savaşına; 1922 felaketine ve 1974’te Kıbrıs’ın işgaline yol açmıştır..”

Bakanlığının diplomatik kurallar çerçevesinde, ‘serinkanlı bir mantıkla’ haklarını koruduğunu belirten Kocyas, Türkiye’nin ‘asabi bir ülke’ haline geldiğini savundu.

“Türkiye, Suriye perasyonunda işlerin beklendiği gibi ilerlemediğinden; Irak’la açık bir cephenin varlığından; Ermenistan ile sınırlarının kapalı olmasından; Kıbrıs’ta kovboyculuk yapmasından; ABD ve Almanya gibi avrupa ülkeleriyle arasının açık olmasından kaynaklanan asabi bir ülke haline gelmiştir” diyerek sözlerine devam eden Yunan bakan, Türkiye’nin Ege’de Yunanistan’ı ‘tahrik etmesinin’ardında da ‘asabiyetinin’ yattığına inanadığını söyledi.

Ege’de ‘gri bölgeler’ olmadığını da belirten Kocyas, sözlerini şöyle bitirdi: “Türkiye iyisi mi bu konuyu hiç açmasın ve bugünkü durum neyse bunu kabul etsin. Böyle bir hukuki tartışma açılırsa kendisine ait olan bazı kayalıkların da kendisine ait olmadığını da görecektir.” (Çeviri:Diken)