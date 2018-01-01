Yüksel'de yeni yılın ilk polis müdahalesi: 3 gözaltı

Açlık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça’ya destek için yapılan eyleme saldıran polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işe iade talebiyle başlattıkları eylem bugün 419’uncu, açlık grevi ise bugün 299'uncu gününe girdi.

Eğitimcilere destek için bugün Ankara Yüksel Caddesi’nde yapılan eyleme polis yine müdahale etti.

Etrafı bariyerle çevrili olan Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak isteyenlere polis izin vermedi. Bunun üzerine Konur Sokak'ta bir araya gelen eylemciler, üzerinde "Açlık grevinin 299'uncu günü. Nuriye ve Semih işe geri alınsın" pankartı açtı.

Açılan pankartı yırtan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.