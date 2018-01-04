Yüksel'de 422. gün: 4 kişi darbedilerek gözaltına alındı

Ankara Yüksel Caddesi'nde 422 gündür devam eden 'İşimizi geri istiyoruz' eylemine müdahele eden polis, 4 kişiyi darbederek gözaltına aldı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi eylemi 302'nci gününde devam ederken, Gülmen'in Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde başlattığı "İşimizi geri istiyoruz" eylemi 422'nci gününde devam etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyenler, Konur Sokak üzerinde toplanırken, sokağı kalkanları ve gözaltı aracı ile kapatan polis, eylem yapmak isteyenlerin geçişine izin vermedi.

Polis kalkanları önünde basın açıklaması yapmak isteyenler, "Açlık grevinin 302. gününde Nuriye Semih işe geri alınsın" yazılı pankart açarak, "Nuriye Semih onurumuzdur" sloganları attı.



Pankart açıldığı anda polis pankartı yırttı. Eylemcileri yerlerde sürükleyen polis, 4 kişiyi darbederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar zorla konuldukları gözaltı aracı içinde slogan atmayı sürdürdü.