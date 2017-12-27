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27.12.2017 23:50

Yüksel’de 414. gün: 5 kişi gözaltına alındı

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Yüksel’de 414. gün: 5 kişi gözaltına alındı
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak isteyen 5 kişi gözaltına alındı.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi 294’üncü gününde. Onlara destek olmak isteyenler ise Yüksel Caddesi'nde "işimizi geri istiyoruz” eylemini 414’üncü gününde sürdürdü.

Gülmen ve Özakça’nın eylem alanı olan ve halen polis bariyerleriyle çevrili İnsan Hakları Anıtı’na yürümek isteyen eylemcileri polis Konur Sokak’ta engelledi. Kalkanlarıyla eylemcilerin geçişine engel olan polis, Gülmen ve Özakça’nın işe iade taleplerinin kabul edilmesi yönünde slogan attıkları esnada müdahale etti.
 
Polis müdahalesi sırasında 5 kişi gözaltına alındı. (Ankara/MA)

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