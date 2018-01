Yüksel: OHAL'in arkasına saklanıyorlar

CHP Grubu adına konuşan Cemal Okan Yüksel, “1.5 ay sürecekti, 1.5 yılı geçti. Hükümet veremeyeceği hesaplar olduğu için OHAL’in arkasına saklanıyor” dedi.

20 Temmuz 2017’de ilk kez ilan edilen ve 1,5 ayda bitecek denilen OHAL önceki gün 3 ay daha uzatıldı. TBMM Genel Kurulunda Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin tüm uyarılarına rağmen AKP’li vekiller OHAL’i uzatmak için el kaldırdı. CHP Grubu adına kürsüye çıkan Cemal Okan Yüksel; “2012’de Devlet Bahçeli, OHAL ilan edilmesini istemişti. O zaman; ‘OHAL teröre teslim olmaktır, OHAL acziyettir, OHAL terör diliyle konuşmaktır’ diyerek reddetmiştiniz. Şimdi ise Türkiye, tam bir buçuk yıldır OHAL’le idare ediliyor. Yani, sizin mantığınızla, OHAL kararıyla ülkeyi teröre teslim eden AKP acz içinde bir partidir” diye konuştu.

15 Temmuz sizin eseriniz

AKP’nin Türkiye'nin başına daha önce akla bile gelmeyecek belalar getirdiğini söyleyen Yüksel, FETÖ tehlikesine karşı AKP’yi uyaranların ihanet çetesi olarak adlandırıldığını hatırlattı. Yüksel; “15 Temmuz, Erdoğan’ın ve vekillerinin eseridir. Her türlü uyarıya kulak tıkamalarının, ‘güç bizde, o halde haklı olan biziz’ küstahlığıyla davranmalarının sonucudur. Darbenin doğru dürüst araştırılmasına bile engel oldunuz. Biliyorsunuz ki, her yere sızmış olan Cemaat, elbette en çok da AKP’yi eline geçirmiş durumda. Eğer darbe gereği gibi araştırılırsa, insan içine çıkamayacak hale geleceksiniz” dedi.

Korkuyorsunuz… Korkun…

AKP’nin veremeyeceği hesaplar olduğu için OHAL’in arkasına saklandığını dile getiren Yüksel; “İstediğiniz KHK’yı çıkarın, hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Hesap vermemek ümidiyle memleketi yakarsanız? Sadece vereceğiniz hesap büyüyecek. Çok korktuğunuz belli. Ama bence az bile korkuyorsunuz. Korkun. Daha da çok korkun. Sadece Erdoğan, Başbakanları, Bakanları filan değil, TRT Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanı filan gibi memurların hepsi… Bütün Erdoğanvekilleri, İl Başkanları, İlçe Başkanları… Hepiniz çok korkun. Hiçbir zulüm düzeni sonsuza kadar sürmez. Her kifayetsiz muhteris, her haksız, her yetersiz sesini yükselterek, zulmü büyüterek, korku üreterek birkaç gün daha kazanmaya çalışır. Ama er ya da geç güneş doğar. Haklı olan kazanır. Mazlum zalimden hakkını her zaman alır” görüşünü dile getirdi.