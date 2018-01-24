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24.01.2018 17:30

Yüksek lisans dersinde kız öğrenciye saldırı

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Yüksek lisans dersinde kız öğrenciye saldırı
Yüksek lisans öğrencilerinin laboratuvarda yer kavgası.

ERZURUM, (DHA)- Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini sürdüren kız öğrenci S.E., laboratuvarda yer tartışması nedeniyle erkek arkadaşı M.T.'nin kendisine tokat atarak, tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Olay, 22 Ocak Pazartesi günü, Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Araştırma Laboratuvarı'nda meydana geldi. S.E. ile aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi M.T. arasında yer konusunda tartışma çıktı. İddiaya göre, M.T., çıkan tartışma sırasında, S.E.'ye tokat attı.

S.E. de kendisine tokat atıp, tehdit ve hakarette bulunan M.T.'ye, kendisini korumak amacıyla vurdu. S.E.'nin şikâyeti üzerine, Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği tarafından M.T. hakkında 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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