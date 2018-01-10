Yüceer'den o öğretmene sert tepki

Yüceer Tekirdağ’ın Saray ilçesinde imam hatip ortaokulunda din kültürü öğretmeni olarak görev yapan bir şahsın kız çocuklarına yönelik ‘zina edecek kadar yaşı büyük, evlenmeye gelince mi yaşı küçük?’ sözlerine yönelik basın açıklaması yaptı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in açıklaması şöyle;

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde imam hatip ortaokulunda din kültürü öğretmeni olarak görev yapan bir şahsın kız çocuklarına yönelik ‘zina edecek kadar yaşı büyük, evlenmeye gelince mi yaşı küçük?’ yönündeki paylaşımı en hafif tabiriyle insanlık dışıdır.

Benzer bir olayın kısa bir süre önce Konya’da yaşanması, bu sapkın anlayışın eğitim kurumlarında yuvalanması bakımından son derece endişe vericidir.

Laik eğitimin iktidar eliyle yok edildiği ülkemizde din istismarının eğitim kurumlarına kadar girmesiyle özellikle kadınlar ve kız çocukları hedef haline gelmiştir.

Konya'daki imam hatip öğretmeninin ‘eşofman giyen kız çocuklarından tahrik olduğu’ sözleri ve Tekirdağ’da yaşanan bu olay aslında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘9 yaşında kız çocukları evlenebilir, gebe kalabilir’ sözlerinin yansımasıdır.

Çocukların bedenleri üzerinde söz söylemeyi kendinde hak gören bu ve benzer zihniyetteki şahıslar, sorumsuzca yapılan bu açıklamalardan cesaret almaktadır.

Sapkınlıklarına din kılıfı giydiren, dinimize de zarar veren insanlıktan nasibini almamış bu anlayışla mücadele etmek, çocuklarımıza sahip çıkmak her şeyden önce bir insanlık görevidir.

Laik sosyal hukuk devleti olan ülkemizde çocukların evlenme yaşı 18 olarak belirlenmiştir. Bu yalın gerçeği türlü bahanelerle tartışmaya açmak kimsenin haddi de görevi de değildir.

Çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu şahsın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hemen açığa alınması olumludur ama yeterli değildir.

Körpecik beyinleri insani değerlere aykırı düşünceleriyle zehirlememesi için öğretmenlikle de bütün ilişiği kesilmelidir.

Küçücük kız çocuklarını cinsel obje olarak gören benzeri sapkın zihniyetler de eğitim sisteminden bir an önce temizlenmelidir.

Toplumdan çocukları çocuk olarak göremeyen bu anlayışın kökü kazınana kadar ne bizler ne de çocuklarımız huzur bulmayacaktır.

Mücadelemiz çocuklarımıza huzurlu, sağlıklı, istismardan, sömürüden uzak, mutlu bir gelecek bırakmak içindir.

