Yüceer skandalı Meclis gündemine taşıdı

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan çocuk gebelik skandalına ilişkin bir açıklama yaparak Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemi ile Meclis'e bir soru önergesi sundu.

Yüceer'in açıklamaları şöyle;

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte yaşı 18’in altında 38’i ise 15 yaşından küçük olmak üzere 115 çocuğun hamile olarak geldiği büyük bir utanç tablosu olarak hatırlanacaktır.

Hastane yetkilileri tarafından skandalı bildiren görevli hakkında inceleme başlatılması, Valiliğin, savcılığa soruşturma için izin vermemesi ve olayı sümen altı etme çabaları maalesef bu utanç listesinin tek bir hastane ile sınırlı olmadığını göstermektedir.

Çocuk cinsel istismarına yönelik tablonun giderek daha vahim bir hal aldığı ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın skandalla ilgili “erken çocuk evlikleri” açıklaması yalnızca çocuk evliliklerini meşrulaştırmakla kalmamakta, daha da tehlikelisi yeni istismarlara kapı aralamaktadır.

Bu yaşananlar açıkça çocuk cinsel istismarıdır.

Kadın-erkek eşitliğine yönelik düzenlemelerde ikircikli davranılması ve etkin yaptırımlar yerine af düzenlemelerinin gündeme taşınması kadın ve çocuklara yönelik şiddet, cinsel istismar suçlarının artmasında büyük etkendir.

Kadının eğitim hakkına, geleceğine saldıran siyasi iktidarın, erkek ve kız öğrencilerin aynı merdivenden yürümemesi, aynı bankta oturmaması, okullardaki haremlik-selamlık uygulaması gibi çarpık anlayışının tezahürüdür.

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın çocuk cinsel istismarını meşrulaştırma girişimleri, iktidarın tecavüzcülere af getirme gayretleri, yeni istismarların önünü açmaktadır.

İktidar temsilcilerinin yaşanan olaylara ilgili “toplumsal sorun”, “toplumsal zihniyet dönüşümü şart” gibi açıklamaları, soruşturma yapılmamasını "yasaya uygun” diyerek savunmaları sorumluluklarını örtme çabasıdır.

Çocukları korumak için toplumsal zihniyet değişiminden önce iktidarın zihniyeti değişmelidir.

Ortada büyük bir utanç vardır.

Bu utanç çocukları koruyamayanlarındır; çocuk cinsel istismarına bile bile göz yumanlarındır.

Skandalı sümen altı eden hastane yönetimi de, soruşturma açılmasına izin vermeyen Valilik de bu utanca ortaktır.

İstismarın üzerini örtenler, istismarın üzerini örtenleri koruyanlar, istismarı ortaya çıkaranları cezalandıranlar ivedilikle ortaya çıkarılmalı, bu utanç tablosunu ülkemize yaşatanlar yargı karşısında bir an önce hesap vermelidir.

Yüceer'in konuya ilişkin soru önergesi ise şöyle;

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte yaşı 18’in altında 38’i ise 15 yaşından küçük olmak üzere 115 çocuğun hamile olarak geldiğinin tespit edildiği basında yer almıştır.

Skandal, hastanede görev yapan duyarlı bir sosyal hizmet uzmanı ve psikoloğun geriye dönük incelemesiyle ortaya çıkmıştır. Hastaneye 1 Ocak 2017 ile 9 Mayıs 2017 arasında gelen 115 çocuğa ilişkin kayıtlar incelendiğinde hamile olduğu tespit edilen 115 çocuktan 77’sinin 15 yaşın üstünde, 38 çocuğun ise 15 yaşından önce hamile kaldığı anlaşılmıştır. Kayıtlarda, 2002 doğumlu 11 çocuk, Suriyeli 39 çocuk, 13 yaşını henüz tamamlamış olan iki çocuk da bulunmaktadır.

Skandal, imza altına alınarak, hastane yönetimine bildirilmiş, ancak işlem yapılmamış, olay sümen altı edilmiştir. Olay, Başsavcılığa ihbar edilmiş, savcılığın talebine rağmen Valilik, hastane yöneticileri hakkında soruşturma izni vermemiştir.

Önce tutanak tutan, daha sonra konuyu savcılığa bildiren sosyal hizmet uzmanı hakkında inceleme başlatılmış, görev yeri de iki kez değiştirilmiştir.

Medeni Kanun’a göre 18 yaşın altında herkes çocuktur ve bu yaşananlar çocuk cinsel istismarıdır. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın söz konusu skandalı cinsel istismar olarak görmemesi ve ısrarla 'erken yaşta evlilik' olarak adlandırması, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in 15 yaş üstü 18 yaş altı gebeliklerde eğer cebir şiddet ve birtakım başka türlü baskılar söz konusu ise bu tespit edilebilmiş ise bunların bildirimi zorunlu” demesi vicdanları yaralamıştır.

Bu çerçevede;

İstanbul Valiliği’nin savcılığın talebine rağmen hastane yöneticileri hakkında soruşturma izni vermemesinin gerekçesi nedir?

Cinsel istismara uğrayan çocuklar arasında 15 yaş altı 38 çocuk varken soruşturma izni hangi hukuki kurala dayanılarak verilmemiştir?

Hastanede görevli sosyal hizmet uzmanın hakkında neden inceleme başlatılmıştır? Çocuk cinsel istismarını ortaya çıkarmak inceleme konusu mudur?

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi son 5 yıl içerisinde gebeliği ve çocuk yaşta gerçekleşen doğum vakası ile adli mercilere herhangi bir bildirimde bulunmuş mudur?

Son 5 yıl ayrı ayrı belirtilmek üzere Devlet hastanelerinde adolesan gebeliği ve çocuk yaşta gerçekleşen doğum vakası sayısı nedir?

Devlet hastanelerinden adolesan gebeliği ve çocuk yaşta gerçekleşen doğum vakaları hakkında adli birimlere son 5 yıl içerisinde kaç bildirim yapılmıştır?

Çocuk gebeliğinin ilgili kurumlara bildirilmemesi, açıkça çocuk istismarının üzerini örtmek değil midir?