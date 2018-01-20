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20.01.2018 14:55

YSK açıkladı: İşte seçimlere katılabilecek 9 parti!

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YSK açıkladı: İşte seçimlere katılabilecek 9 parti!
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip partiler listesinde yer almayan İYİ Parti açıklama yaptı

Yüksek Seçim Kurlu (YSK), milletvekili, belediye, belediye meclisi ile il genel meclisi seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirtildi.

İYİ PARTİ LİSTEDE YOK

Kararda, 1 Ocak 2018’den en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan partilerin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğu belirtilirken, ilk kongresini 10 Aralık 2017’de gerçekleştirilen İYİ Parti listede yer alamadı.

 İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

 İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada,"YSK, bugün yaptığı toplantının ardından an itibarıyla seçime girebilecek partilerin listesini açıklamıştır. Açıklanan listede İYİ Parti'nin yer almaması yasa gereğidir. Çünkü; @iyiparti sözkonusu listeye 1. Kongresi'ni yaptığı 10 Aralık 2017 tarihinden 6 ay sonra girecektir." ifadelerine yer verdi.

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