‘YPG’ye ordu’ krizini başlatmıştı ama...

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Türkiye saatiyle gece yarısından sonra gelen Ankara’yı rahatlatmaya dönük son açıklamasının bir benzeri geçen Pazar krizi başlatan ilk açıklamayı yapan isimden de geldi.

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun Amerikalı Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Perşembe günü e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada Pazar günü kendisinin ‘sınır güvenlik gücü’ olarak adını koyduğu şeyin bir ‘ordu’ ya da geleneksel bir ‘sınır muhafaza gücü’ olmadığını söyledi.

Koalisyon sözcüsü Dillon’ın açıklaması Pentagon açıklamasının neredeyse bire bir aynısı. Pentagon metninde ‘ABD’ yazan yerlere ‘koalisyon’ ifadesinin yerleştirilmiş. Dillon’ın açıklamasındaki tek önemli fark Türkiye ile ilgili bölümde. Dillon ABD değil koalisyon adına açıklama yaptığı için ‘NATO müttefikimizin terörle mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceğiz’ ifadesi metinden çıkartılmış. Bu normal zira IŞİD karşıtı koalisyonun tek misyonu IŞİD ile savaş. Dolayısıyla koalisyonun PKK ile mücadele konusunda bir sorumluluk ifade etmemesi için hukuki bir zemin de yok.

ABD adına yapılan Pentagon açıklamasında o bölüm şöyle ifade edilmişti: ‘Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye’nin güvenlik endişelerinin son derece farkındayız. Türkiye’nin güvenlik kaygıları meşrudur. Suriye’deki IŞİD'i yenmeye dönük çabalarımız konusunda Türkiye ile tamamen şeffaf olmayı ve NATO müttefikimizin terörle mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceğiz.’ Dillon’ın koalisyon adına yaptığı açıklamanın o bölümü ise şöyle formüle edilmiş: ‘Küresel koalisyonun bir üyesi olan ve NATO müttefikimiz Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin son derece farkındayız. Suriye’deki IŞİD'i yenmeye dönük çabalarımız konusunda şeffaf olmayı sürdüreceğiz.’

Dillon’ın ‘yeni bir sınır gücü kuruyoruz’ noktasından 4 günde ‘bu bir sınır gücü değil’ noktasına gelmesi Ankara’nın Afrin’e geniş çaplı bir operasyon tehdidini gündemde tutmasının sonucu. Dolayısıyla burada ABD açısından bir geri adım var. Ancak eğitimi devam eden güçler için kullanılan ifadenin değiştirilmiş olması ABD’nin DEAŞ ile mücadele için sahaya sürdüğü Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) DEAŞ sonrası süreçte yerel bir güvenlik birimi oluşturma projesinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

Pentagon ve CENTCOM’a rağmen (Merkez Kuvvetler Komutanlığı) Türkiye’nin kaygılarını Washington’da gündemde tutmaya çalışan diplomat ekibi, bu yerel gücün PKK ile bağı kopartılmış Kürtlerin ve Suriye’nin kuzeyindeki tüm etnik grupların temsil edildiği bir yapı olarak tasarlanması gerektiğini savunuyor. YPG’nin PKK ile bağlarını kopartma hevesinin gerçekçi olduğunu söylemek şu aşamada mümkün değil. Zaten Trump yönetiminin Suriye politikasını bizzat yöneten generallerin böyle bir gündemi de yok. Türkiye’nin kaygılarını gidermeye yönelik çabalar bugüne kadar Arapların SDG içinde hem sayısal olarak arttırılması ve komuta kademesine katılımlarının sağlanmasıyla sınırlı kaldı.

(hürriyet)