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04.02.2018 16:30

'YPG üniformalı ABD askeri de olsa...'

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'YPG üniformalı ABD askeri de olsa...'
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

 Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz" dedi. Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bu teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 5 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönerken, bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 oldu. Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken, sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

HÜKÜMET'TEN AÇIKLAMA

CNNTürk canlı yayınına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin Harekatı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bozdağ, şu ana kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı. Bekir Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz" dedi.

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