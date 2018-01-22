YPG denetimindeki kentten taciz ateşi: 1 asker yaralı

Şafak SAĞ - ŞANLIURFA - (DHA) Suriye'nin terör örgütü PKK/ YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker hafif şekilde yaralandı.
Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Ceylanpınar İlçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker omzundan yaralandı. Yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Olayın ardından sınırda görevli askerler, ateşin açıldığı bölgeyi hedef aldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.