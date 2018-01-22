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22.01.2018 16:10

YPG denetimindeki kentten taciz ateşi: 1 asker yaralı

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YPG denetimindeki kentten taciz ateşi: 1 asker yaralı
Rasulayn'dan Ceylanpınar'a taciz ateşi 1 asker hafif yaralandı

Şafak SAĞ - ŞANLIURFA - (DHA) Suriye'nin terör örgütü PKK/ YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker hafif şekilde yaralandı.

Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Ceylanpınar İlçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker omzundan yaralandı. Yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Olayın ardından sınırda görevli askerler, ateşin açıldığı bölgeyi hedef aldı.

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