YouTuber’lar sinemada ne kadar gişe yaptı, ne kadar para kazandı? İşte cevabı...

İlk 3 günde 450 binin üzerinde seyiriciyi sinemalara çeken film, Gülse Birsel’in Aile Arasında, Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in Çalgı Çengi İkimiz filminin ilk 3 gün seyiricileri ile yarışıyor. Toplam izleyici rakamını ise ilerleyen haftalarda göreceğiz. Diğer YouTuber’larsa en iyilerle yarışmasa da ünlü simaların oynadığı çoğu filmden fazla seyirciyi de çekmeyi başarması ile dikkat çekiyor.



Şimdiye kadar sinema filmi vizyona giren YouTuber’ların izlenme ve hasılat karnesini sizlerle paylaşmadan önce Arif v 216, Recep İvedik 5, Aile Arasında ve Çalgı Çengi İkimiz gibi popüler filmlerin gişe ve izlenme rakamları şu şekilde:

Son zamanların en çok konuşulan filmi Arif v 216 ilk 3 günde 1.331.691 seyirci çekerken, 18.478.002,08 TL hasılat yaptı. Hala vizyonda olan film, 2 hafta 3 gün boyunca 3.754.653 seyirci çekti ve 48.624.448,69 TL hasılat yaptı. Türk sinemasında tüm zamanların en çok izlenen filmi unvanına sahip olan Recep İvedik 5 ise ilk 3 günde 1.646.846 seyirciyle 20.315.587,92 TL hasılatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Toplamda 25 hafta vizyonda kalan film 7.437.050 seyirci ile 85.986.157,33 TL hasılat elde etti.

Webrazzi'den Tuğçe İçözü'nün haberine göre Oldukça rağbet gören Aile Arasında filmini incelediğimizde ilk 3 günde 504.024 seyirci tarafından izlendiğini ve 6.991.268,00 TL hasılat yaptığını görüyoruz. Hala vizyonda olan film, 7 hafta ve 3 gün boyunca toplam 4.490.565 seyirciyle 57.140.510,81 TL hasılat getirdi.

6 Ocak, vizyon tarihli Çalgı Çengi İkimiz ise ilk üç günde 593.625 kişi tarafından izlendi ve 7.370.243,74 TL hasılat getirdi. Toplam 15 hafta vizyonda kalan film, 2.798.016 seyirci tarafından izlenerek 32.540.648,00 TL hasılat yaptı.

YouTuber’ların seyirci ve hasılat rakamları



Yukarıdaki tabloya baktığımızda Enes Batur en iyilerle yarışacak gibi görünüyor. İlk 3 günde 450 binin üzerinde seyiriciyi sinemalara çeken film, Gülse Birsel’in Aile Arasında, Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in Çalgı Çengi İkimiz filminin ilk 3 gün seyiricileri ile yarışıyor. Toplam izleyici rakamını ise ilerleyen haftalarda göreceğiz. Diğer YouTuber’larsa en iyilerle yarışmasa da ünlü simaların oynadığı çoğu filmden fazla seyirciyi de çekmeyi başarması ile dikkat çekiyor.

Cumali Ceber: Allah seni alsın (Halil Söyletmez)

04 Ağustos 2017’de vizyona giren film ilk 3 günde 128.564 seyirciye ulaşırken 1.469.209,03 TL hasılat yaptı. 9 Hafta vizyonda kalan film, 461.349 seyirci tarafından izlendi ve gişede toplam olarak 5.044.986,48 TL kazandırdı.

OHA diyorum

03 Kasım 2017’de vizyona giren film, İlk 3 günde 111.960 seyirciye ulaştı. ilk 3 günde gişe hasılatı 1.491.699,41 TL‘yi bulan OHA diyorum, 7 hafta vizyonda kaldı. Toplamda 230.588 seyirci tarafından izlenen film, 2.956.749,82 TL hasılatıyla Cumali Ceber’in hasılatının gerisinde kaldı.



Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?



19 Ocak’ta vizyona giren “Hayal mi Gerçek mi?” filmi ilk 3 gününde 454.373 kişi tarafından izlendi. 5.768.147,15 TL hasılata ulaşmayı başaran film bir süre daha vizyonda kalacak. İlk üç gününde diğer YouTuber’ların sinema filmlerinin toplam hasılatını geride bırakan Enes Batur, beklediğimizden uzun bir süre vizyonda kalabilir. Enes Batur’un diğer YouTuber’ların tercih ettiği komedi türü yerine bir biyografiye odaklandığını da belirtelim.